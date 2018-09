"Prezydent Duda odkrył karty PiS". Schetyna i Trzaskowski w najnowszym spocie straszą Polexitem

Politycy Platformy Obywatelskiej nawiązują w najnowszym spocie szeroko komentowanych słów prezydenta Andrzeja Dudy. – Kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali sprawami europejskimi. A na razie niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę – mówiła głowa państwa podczas spotkania z mieszkańcami Leżajska.

– Prezydent Duda odkrył karty PiS. Obóz władzy gra na wyjście Polski z Unii Europejskiej. Słowa głowy państwa mają znaczenie międzynarodowe. Nie możemy udawać, że ich nie słyszeliśmy – przekonuje w klipie Grzegorz Schetyna. Lider PO podkreśla, że Polexit będzie dla nas wszystkich katastrofą. – Nie chodzi jedynie o miliardy euro, które my dla Polski wywalczyliśmy i które zapewniają naszej ojczyźnie tak dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Chodzi o bezpieczeństwo narodowe, chodzi o przyszłość pokoleń następnych, chodzi o przyszłość Polski – mówi polityk. Schetyna zaapelował do Andrzeja Dudy, aby "szybko i stanowczo" wycofał się ze swoich słów. – Polska ma przyszłość, ale to jest przyszłość w Unii Europejskiej – skwitował.

Z kolei Rafał Trzaskowski mówi o tym, jak Polska zmieniła się dzięki unijnym funduszom. – Polska potrzebuje Unii Europejskiej. Polska potrzebuje wspólnoty. A samorządy potrzebują pieniędzy na inwestycje. I dlatego - jako kandydat Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy - apeluję do wszystkich samorządowców: podpisujmy apel do prezydenta Andrzeja Dudy. A słowa tego apelu brzmią następująco: my samorządowcy stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim próbom wyprowadzenia Polski ze struktur Unii Europejskiej – mówi Trzaskowski.

Czytaj także:

Kornel Morawiecki krytykuje prezydenta. "To był wielki błąd"