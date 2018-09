Rozebrali się i zaatakowali księży. Skandal podczas Mszy świętej w Białymstoku

Do zdarzenia doszło podczas wieczornej Mszy świętej. Do świątyni weszło dwóch mężczyzn, którzy postanowili zakłócić nabożeństwo: zachowywali się agresywnie i wykrzykiwali obraźliwe rzeczy. W pewnym momencie rozebrali się od pasa w górę i podbiegli do księży.

Na miejsce wezwano straż miejską, jednak ta - zamiast podjąć interwencję - czekała na schodach kościoła. W końcu przybyli także funkcjonariusze policji, którzy natychmiast weszli do środka. Jeden z mężczyzn został zatrzymany w przedsionku. Drugiego z nich zatrzymano, kiedy stał półnagi przed ołtarzem.

Obaj mężczyźni spędzili noc w policyjnym areszcie. Jeden z nich usłyszał już zarzut złośliwego przeszkadzania w akcie religijnym oraz obrażania uczuć religijnych. Mężczyzna przyznał się do winy. Z drugim zatrzymanym prowadzone są obecnie czynności wyjaśniające. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.

