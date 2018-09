"Nie zgadzam się z częścią jego poglądów". Wicepremier o Patryku Jakim

Kilka miesięcy temu Patryk Jaki wywołał spore poruszenie deklaracją, że popiera in vitro. – Sądzę, że tak [miejski program in vitro może liczyć na moje wsparcie]. Sądzę, że to taki element, w którym można byłoby poszukać porozumienia. Sądzę, że tak. Moja stanowcza deklaracja jest taka: jeżeli chodzi o same in vitro – popieram. Natomiast jaka ilość środków z budżetu Warszawy miałaby być ewentualnie na to przeznaczona, to tutaj musimy się poważnie zastanowić – mówił wiceminister sprawiedliwości w TVN24.

Dzisiaj wicepremier Gowin stwierdził, że ma odmienne zdanie na ten temat. – Nie zgadzam się z częścią poglądów Patryka Jakiego dotyczących finansowania in vitro. Głęboko się z tą metodą nie zgadzam. Żeby była jasność – nie jestem zwolennikiem zakazu tej metody, ale nie powinna być finansowana z publicznych pieniędzy – przekonywał Gowin w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

"Tusk jest politykiem wybitnym"

Podczas programu dyskutowano również o byłym premierze Polski Donaldzie Tusku. Jarosław Gowin zapewnił, że nie lekceważy jego umiejętności retorycznych. – Jest politykiem wybitnym na miarę europejską. Szkoda, że wykorzystuje je głównie do własnej kariery, a nie do dbania o interesy własnego kraju – mówił wicepremier.

Jarosław Gowin poruszył również kwestię komisji ds. Amber Gold, przed którą ma stawić się przewodniczący Rady Europejskiej. – Małgorzata Wassermann jest profesjonalistą w każdym calu. Poradziłaby sobie z Tuskiem, tak jak z Panem czy ze mną – mówił polityk.

Wicepremier przyznał, że wedle dostępnej mu wiedzy nie ma poszlak wskazujących na odpowiedzialność Tuska za całą aferę. Gowin zaznaczył jednak, że były lider PO powinien odpowiedzieć na poważny zarzut natury politycznej. – Odpowiadał za państwo teoretyczne, za politykę ciepłej wody w kranie, a nie zmierzenie się z realnymi problemami – mówił polityk.