101 proc. w sondażu? Wpadka CBOS?

Jeżeli zsumujemy poparcie wszystkich partii, okaże się, że wynosi ono 101 proc. Wpadkę CBOS szybko wyłapali internauci.

Sama pracownia przekonuje jednak, że w badaniach nie ma błędu. Niecodzienny wynik ma być spowodowany tym, że wyniki poszczególnych partii były zaokrąglane.

"Nie ma błędu w danych. To skutek zaokrąglenia procentów do jedności" – czytamy we wpisie ośrodka.

Czytaj także:

PiS z ogromną przewagą. Tylko trzy ugrupowania w SejmieCzytaj także:

Dudek: Potężna wpadka rzecznika prezydenta Dudy