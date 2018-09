Jaki zaprezentował kandydata na wiceprezydenta. To znany samorządowiec

Guział w latach 1998-2010 pełnił mandat radnego Ursynowa. W latach 2010–2014 był burmistrzem dzielnicy Ursynów. W 2013 roku zainicjował akcję zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Do głosowania doszło, jednak ze względu na zbyt niską frekwencję okazało się ono nieważne.

– Dołącza do nas lewica. Piotr Guział będzie moim wiceprezydentem. To człowiek, który stworzył największy ruch miejski w Warszawie. W ostatnich wyborach uzyskał trzeci wynik. Zna Warszawę jak mało kto, bo ma ponad 20 lat doświadczenia w samorządzie. Będzie odpowiedzialny za organizację największych imprez w Warszawie, w tym np. WOŚP. Będzie odpowiedzialny za kwestie związane z kulturą, kontakty z przedsiębiorcami i szeroko pojęte sprawy społeczne – wyjaśnił Patryk Jaki.

– Różnica między nami a głównym konkurentem jest taka, że mój główny konkurent tylko mówi, że Warszawa jest dla wszystkich. Pokażcie mi w jego otoczeniu osobę o poglądach prawicowych. U nas mamy osoby o poglądach prawicowych, centrowych, lewicowych. Samorząd nie może być ideologiczny. Najważniejsza jest uczciwa i ambitna Warszawa. Będziemy walczyli razem – dodawał.

W 2014 roku, jako kandydat Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, uzyskał 8,54 proc. poparcia – trzeci wynik po urzędującej prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz i kandydacie PiS Jacku Sasinie. Przed drugą turą wyborów poparł Jacka Sasina z PiS.

– Dołączam do Patryka Jakiego. Po raz pierwszy od wielu lat wszyscy ci, którzy mają lewicowe poglądy będą mogli liczyć na to, że będą one reprezentowane. Patryk Jaki zaprezentował się jako człowiek ambitny i uczciwy, który ma wizję. Warszawa zasługuje na to, by prezydent reprezentował postawę uczciwą, a jednocześnie był ambitny – powiedział Piotr Guział.