Trzaskowski prezentuje kolejny element programu Zdrowa Warszawa

Trzaskowski wyjaśnił, że w momencie, kiedy zdarzy się coś nieprzewidywalnego, każdy warszawiak będzie mógł przyjechać do przychodni z dziećmi. – My zapewnimy dyżury i zapłacimy za nie, dyżury internistów i pediatrów, ale również pielęgniarki. Tak żeby w weekendy i święta, wtedy, kiedy czasami zdarzają się sytuacje nieprzewidywane, nie trzeba było jechać do szpitala i często w kolejkach, godzinami czekać na pomoc, tylko żeby w każdej dzielnicy, jak to kiedyś było, można było uzyskać pomoc. Koszt tego programu szacujemy mniej więcej na 7 mln zł – dodał.

Trzaskowski został także zapytany o Piotra Guziała, który został zaprezentowany przez Patryka Jakiego jako kandydat na wiceprezydenta stolicy. – To nie ja będę oceniał kandydata na prezydenta i wiceprezydenta, tylko to ocenią warszawiacy. Poczekajmy na samą ocenę warszawiaków. Jeżeli Patryk Jaki przedstawi swój team, to będziemy to oceniać. Wczoraj zobaczyliśmy listy PiS-u. Myślę, że na tym chyba trzeba się skupić, dlatego że tam jest bardzo wiele bardzo kontrowersyjnych postaci, takich które cieszą się czy nawołują do tego, że UE powinna się rozpaść, którzy popisywali się antysemickimi wypowiedziami. Myślę, że w tej chwili chodzi o odwrócenie uwagi od tych list, ale poczekajmy na fakty. Warszawiacy na pewno się do tego będą mogli ustosunkować w wyborach, do tego kto przedstawia jaką ekipę, która go wspiera – powiedział.

