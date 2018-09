Kaczyński: Samorządy mają dużą moc odbierania wolności

Prezes PiS rozpoczął swój wykład od filozoficznego wyjaśnienia wolności. Jak mówił, zwykle traktujemy wolność jako coś, co odnosi się do braku zakazów, ale jest to wolność negatywna. – Jest bardzo ważna i jest zrozumiałe, że jesteśmy do niej przywiązani. Żyliśmy w systemie, który zakazywał wielu rzeczy. To w nas tkwi. To zupełnie zrozumiałe. Nie jest to żadna skłonność do anarchii. Wolność ma też inne znaczenie. To wolność do czegoś, czyli wolność pozytywna, jak np. wolność podróżowania (...) Trzeba rozróżnić to, co jest dozwolone od tego, co jest realną wolnością i można to realizować. Wśród tych wolności mamy także wolność do współdecydowania: o losach Ojczyzny i małych ojczyzn – mówił.

"Nasz plan dla Polski sprowadza się do tego, żeby Polacy żyli pod każdym względem tak, jak w Europie Zachodniej"

Jarosław Kaczyński stwierdził też, że wyborcy powinni zwracać uwagę na wiarygodność, którą sprawdza się przez fakty. Jak dodał, partie polityczne mają szczególny rodzaj wiarygodności, chociaż ona nie jest pełna. – Jeżeli jakaś partia w skali kraju wykonuje swoje zadania, to można przyjąć, że będzie to robić również na poziomie lokalnym – podkreślił.

– PiS jest partią ogólnokrajową. PiS ma władzę centralną i w niektórych samorządach. PiS jest partią, która może koordynować działania na różnych szczeblach. PiS dotrzymuje słowa, jest pod kontrolą. Media nas kontrolują i to tak, że aż im się pali wszystko. Kontroluje nas opozycja, ale i instytucje państwowe. Nie sądźcie, że ktoś jest oszczędzany, bo jest z PiS. Głos oddany na PiS jest głosem racjonalnym. Nasz plan dla Polski sprowadza się do tego, żeby Polacy żyli pod każdym względem tak, jak w Europie Zachodniej. To plan realny, ale pod warunkiem, że będą dobre władze centralne i samorządowe oraz będą współdziałać. Warto na nas głosować, bo nie jesteśmy demokratami liberalnymi. Jesteśmy po prostu demokratami – zakończył Jarosław Kaczyński.