Protest nauczycieli i związkowców. Tym razem z "Solidarności"

Protestujący domagali się m.in. odstąpienia od nowych zasad dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli. Protestujący chcą też wzrostu wynagrodzeń o 15 procent od 1 stycznia 2019 roku. "Niskie płace dla nauczycieli to wstyd dla polityków", "Dość pozorowanego dialogu", "Nauczyciel to nie wolontariusz" – to tylko niektóre z transparentów, jakie mieli ze sobą protestujący.

Od 1 września weszły w życie nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli. Ścieżka awansu wydłużyła się z 10 do 15 lat, jednak będzie można ją skrócić lub wydłużyć. Ze stopniem awansu powiązana jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Po zmianach, przy awansie zawodowym odejdzie się od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy.