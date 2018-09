Kaczyński to "wydestylowane zło", a wyborcy PiS to "doły społeczne". Wizja Marii Nurowskiej

– To jest taka jego obrona: zabili mi brata, to ja ich wykończę – taką dewizą według znanej z ogromnej niechęci do Prawa i Sprawiedliwości pisarki Marii Nurowskiej, kieruje się Jarosław Kaczyński. W programie "Nie ma żartów", prowadzonym przez Elizę Michalik, Nurowska po raz kolejny w mocnych słowach odniosła się do obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.