Holland: Jeżeli Europa ulegnie destrukcji, III wojna światowa jest bardzo realna

– Wspólnota jest potrzebna tutaj, w Polsce, dla nas - własna, skupiająca się na naszych sprawach, bo one są dla nas sprawami najważniejszymi; kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmować sprawami europejskimi. A na razie, niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze – powiedział prezydent, który we wtorek odwiedził Leżajsk. Jak powiedział, chce, aby obywatele mieli przekonanie, iż ktoś myślał o nich, a nie "o jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika".

Co na to Agnieszka Holland? – To są słowa haniebne, bardzo niemądre i bardzo szkodliwe (...) Nikt rozsądny nie ma już żadnych złudzeń co do moralnej i intelektualnej klasy prezydenta i co do jego politycznego znaczenia – stwierdziła reżyser.

I dodała: – Jeżeli nie będziemy należeć do dużej, lojalnej wspólnoty demokratycznej, to znajdziemy się w orbicie zupełnie innych wpływów. Wszystko, co teraz się dzieje, sprawia wrażenie, jak gdyby obecne władze, łącznie z Orbanem (...) dążyły do tego, żeby rozwalić stabilność, wspólnotę europejską i żeby kraje tak zwanego Trójmorza przesunąć na wschód.

Według Holland, "jeżeli Europa ulegnie destrukcji, to trzecia wojna światowa jest czymś bardzo realnym".