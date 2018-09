Jackowski: To naturalne, że część lewicy popiera PiS

Po pierwsze – w wyborach samorządowych organizacje polityczne patrzą na to, co jest zgodne z interesem mieszkańców – mówi Jan Maria Jackowski. – Jak widać dla wyborców od szyldów partyjnych ważniejsze jest przecięcie tego wszystkiego, co ma związek z tzw. aferą reprywatyzacyjną – mówi portalowi DoRzeczy.pl Jan Maria Jackowski, senator PiS.