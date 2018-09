Tymański o opozycji: Nie ma jaj, jest spasiona i gruba

Tymański twierdzi, że polskie władze, od lat ignorują muzyków. Jego zdaniem fakt, iż dziś w naszym kraju króluje disco polo, to wina polityków. – Wszystkie partie rządzące miały w dupie muzyków, bo przez 26 lat nie zmienili dla muzyki w szkołach nic. Doszło do tego, że dziś disco polo jest wszędzie, od ściany wschodniej, przez przedszkola, Opola i festiwale na "Dwójce", po szatnię reprezentacji Polski. To nie ja zrobiłem. To politycy doprowadzili do tego, że muzyki nie ma. Nie ma podręcznika do muzyka a’la Szwecja, grubego, który opiewa w historię jazzu, klasyki i muzyki popularnej. W Polsce nie zostały wprowadzone pewne reformy i skutki tego ponosimy do dzisiaj. Mamy rządy najgorsze na świecie. Rządy populistów – ocenił muzyk w rozmowie z Onetem.

I krytykuje obecny rząd. Jak twierdzi, rządzą nami populiści: – Populizm to najgorsza z rzeczy, pamiętamy co było w Niemczech w 1933 r. Obserwuję to wszystko, ale dla mnie mówienie o tym w tym momencie że to komuna to za przesada. To może być ten etap, jak się w porę nie obudzimy, ale jeszcze nie w tym momencie.

– Dostrzegam niebezpieczeństwo działań rządu, ale nie chcę wybuchać histerią. Przeżyłem komunę i widziałem gorsze rzeczy. Na razie wygląda to jak powolna akcja zagarniania wolności. Dla mnie PiS to nie jest żadna prawica. To jest partia populistyczna – wskazał Tymański. Jednocześnie krytycznie ocenił działania opozycji. Zapowiada, że jego nowa płyta będzie gorzkim rachunkiem z polityką – zarówno z tymi, którzy rządzą, jaki i ich oponentami.

Jak wygląda opozycja w Polsce? Zdaniem Tymona Tymańskiego "nie ma jaj, jest spasiona i gruba": – Liberał musi być mocny, wykrzyczeć, co ma do powiedzenia. Nie można mówić o tym, że podejmie się walką z kibicami, a potem spieprzać do Europy. Tak się nie robi. Mnie żadna partia nie zadowala, interesuje mnie tylko partia ekspertów. Jeśli takiej nie będzie, to przestanę się w tym babrać.

Muzyk w swoim stylu zapewnia, że jeśli nic się nie zmieni, opuści kraj. – Ten naród złej krwi, resentymentów, ksenofobii i nacjonalizmu jest pożałowania godny. A to wszystko w rytm disco polo. Mam gdzieś taką Polskę – powiedział w rozmowie z portalem Onet.

