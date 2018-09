Kto jest najbogatszym kandydatem na prezydenta? Jego majątek to ponad 60 mln zł

Jak wyliczył portal money.pl, najzamożniejszym kandydatem na prezydenta jest Marek Jakubiak, poseł ugrupowania Kukiz'15. Jego majątek szacowany jest na ponad 60 milionów złotych. Zyski, polityk czerpie głównie z dochodowego interesu, jakim są jego browary. W maju, wystawił na sprzedaż trzy swoje browary. Łącznie chce otrzymać za nie 108 mln zł – wskazuje money.pl.

Pod względem zamożności bije swoich warszawskich konkurentów na głowę. Według wyliczeń "Super Expressu", łączna wartość majątku Patryka Jakiego to 691 600 złotych. Wiceminiser sprawiedliwości w resorcie zarobił niemal 190 tys. złotych, do tego trzeba doliczyć sejmowe diety (ok. 30 tys. zł). Dochód czerpie również z wynajmu mieszkania oraz zarabia na Giełdzie Papierów Wartościowych. Według oświadczenia majątkowego, Jaki posiada również 6,7 tys. złotych w gotówce i papiery wartościowe na 320 tys. złotych. Jest też właścicielem mieszkania wielkości 50 m2 o wartości 200 tys. złotych i samochód Volkswagen CC warty, zdaniem Jakiego, 48 tys. złotych. Polityk musi jeszcze spłacić 121 tys. złotych kredytu.

Znacznie większego majątku dorobił się Rafał Trzaskowski. Jego wartość to 2 167 092,54 złotych. Jako poseł zarobił łącznie ponad 176 tys. zł Kandydat PO na prezydenta Warszawy dostał również ok. 7 tys. zł z tytułu praw autorskich od ZAIKS-u, a także 2,8 tys. zł ze Związku Artystów Wykonawców „STOAR". Wykładał też na Collegium Civitas, na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Trzaskowski wynajmuje również mieszkanie, za które otrzymał ponad 33 tys. złotych.