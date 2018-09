Sasin: PiS popiera UE i projekt europejski, ale to nie znaczy, że nie dostrzega problemów

Sasin powiedział w programie o tym, że gdy patrzy na politykę UE, to duch byłego prezydenta Francji, który mówił, że Polska straciła szansę, by być cicho, wciąż jest obecny. – Stawianie do kąta Polski czy Węgier, kiedy nie łamiemy żadnych traktatów, to pokazanie, że z solidarnością w UE jest niedobrze. Musimy o tym mówić – dodał.

Sasin ocenił też, że UE nie likwiduje suwerenności państw i musimy się tego trzymać. – Trzymanie się zasad to najlepsza droga do tego, by projekt europejski trwał i miał się dobrze. Jeśli UE przymyka oko na łamanie zasad przez Francję, a karze Polskę czy Węgry, to tak być nie może. To jest droga do tego, by UE dzielić. My dziś bronimy integralności UE przez to, że mówimy, że trzeba trzymać się zasad – powiedział.