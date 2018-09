Jaki chce Narodowego Muzeum Przyrodniczego

Jaki wskazał, że koncepcję wyjaśnił burmistrz Pragi-Północ Wojciech Zabłocki i wpisuje się on w charakter "Dzielnicy Przyszłość". Jak dodał, Warszawa i polskie państwo dysponuje wielkim potencjałem historycznym, przyrodniczym, który dzisiaj jest niewykorzystany. – Szkoda marnować ten potencjał. Polska Akademia Nauk dysponuje ponad siedmioma milionami eksponatów unikalnych w skali świata, które można by było wystawić, stworzyć muzeum, do którego będą przyjeżdżały osoby z całego świata – mówił.

– Wszystko miałoby być wybudowane na nowoczesnych, ekologicznych zasadach, możliwościach. Stworzylibyśmy dodatkowe, kolejne zielone płuca Warszawy, tak potrzebne w naszym mieście, które ma regularne problemy z jakością powietrza, ze smogiem – stwierdził Jaki.