Morawiecki żartuje z Tuska. "Dzwoni kuzyn i pyta..."

Czym charakteryzowały się rządy koalicji PO-PSL? Według szefa rządu, przede wszystkim biernością.

Mateusz Morawiecki przywołał anegdotę, która miała opisać system działania poprzedniej władzy. – Znacie pewnie tę anegdotę, jak do tego premiera, który rządził 7 lat, chudych, niedawno dzwoni kuzyn i pyta: co robisz? Nic, jestem w pracy – zażartował premier. Zebrani na konwencji partii rządzącej zareagowali śmiechem i oklaskami.

– No właśnie. Właśnie tak rządzili. To była ta gnuśność, pasywność, ta inercja, to nic nie robienie – podsumował szef rządu. I dodał: – Oni byli rządem pasywności, my jesteśmy rządem aktywności.