Patryk Jaki idzie na urlop. Rafał Trzaskowski chwali decyzję kandydata Zjednoczonej Prawicy

Jaki pójście na urlop zapowiedział w TVN24. Stwierdził, że urlop potrwa do końca kampanii wyborczej. Rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Decyzję jako dobrą ocenił Rafał Trzaskowski, główny konkurent Jakiego do prezydentury stolicy.

– Widać, iż ten obszar, który nadzoruje ostatnio nie był nadzorowany w odpowiedni sposób. Miejmy nadzieję, że minister Ziobro przekieruje kogoś, kto będzie brał za to odpowiedzialność – mówił Trzaskowski w rozmowie z TVN 24.

Polityk PO nawiązał do głośnej sprawy podwójnego zabójstwa, jakiego w Warszawie dopuścił się więzień przebywający na przepustkę. Zdaniem opozycji skoro służba więzienna podlega Jakiemu, powinien on podać się do dymisji.

– Nie potrafi pan utrzymać nadzoru nad więziennictwem. W normalnym rządzie podałby się pan do dymisji, albo został zdymisjonowany – mówiła w TVN 24 Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. – Za moich czasów takich przypadków było mniej. Po 1989 roku jako pierwsza osoba dokonałem reformy systemu penitencjarnego – ripostował polityk Zjednoczonej Prawicy.