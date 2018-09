Rusin i Rozenek-Majdan ukarane przez TVN? "Dostały zakaz przyjścia na bal"

"Dziś wielki dzień dla dzieci, podopiecznych Fundacji TVN Nie Jesteś Sam - doroczny, charytatywny Bal. Prawdopodobnie ze względów osobistych nie będę w nim uczestniczyć choć przygotowałam piękną suknię" – napisała wczoraj na portalu internetowym Rusin. Jak podkreśliła, już teraz przekazuje na rzecz Fundacji 50 tys złotych. "Jestem z Wami sercem i myślami. Pobijcie znów rekord licytacji! Życzę wszystkim wspaniałej zabawy" – dodała.

"Fakt" donosi jednak, że to nie "względy osobiste" zdecydowały o tym, że Rusin nie pojawiła się na balu. – Oczywiście na Balu Fundacji TVN są mile widziane wszystkie gwiazdy stacji. Jednak organizatorzy wydarzenia uznali, że obecność Kingi Rusin i Małgorzaty Rozenek-Majdan odwróci uwagę gości i mediów od głównego powodu dla którego wszyscy się spotykają, czyli zbieraniu pieniędzy na podopiecznych fundacji TVN – mówił "Faktowi" informator, który wskazał, iż nikt nie chciał żeby podczas takiego wydarzenia doszło do spięcia pomiędzy gwiazdami stacji. – Wszyscy wyczekiwaliby czy na siebie wpadną albo czy się unikają, a to nie jest show Kingi i Małgosi. Ponieważ sprawa jest bardzo świeża, najrozsądniej było zasugerować im by po prostu odpuściły i nie przychodziły – dodaje.

Osoba z TVN poinformowała dziennik, że o ile Rozenek-Majdan przyjęła tę decyzję ze spokojem, o tyle Rusin, która miała prowadzić ten bal, była zła. Informator tabloidu podkreśla, że początkowy konflikt między paniami raczej wszystkich śmieszył, jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wtedy doradzano Rusin, aby się wycofała i załagodziła sytuację. – Kinga myślała więc, że jak usunie kontrowersyjne wpisy to będzie mogła prowadzić Bal Fundacji TVN. Niestety spotkało ją rozczarowanie. Mimo że zawsze cieszyła się w stacji specjalnymi względami, tym razem nikt na to nie patrzył i organizatorzy balu powierzyli jego prowadzenie Agnieszce Woźniak-Starak – mówi informator gazety.