Dworczyk: Nie wykluczamy koalicji z naszymi oponentami

Michał Dworczyk w TVP mówił o tym, że na ten moment nie można wykluczać żadnej koalicji w samorządach. Jak zadeklarował szef kancelarii premiera, najważniejsza jest realizacja programu, dlatego dziwią twarde zapowiedzi tych organizacji, które z góry wykluczają współpracę polityczną.

– Nie jesteśmy politykami, którzy chcieliby się zacietrzewiać czy szukać wrogów. Zaskakujące są konfrontacyjne wypowiedzi jak na przykład ze strony niektórych polityków PSL-u, którzy mówią: żadnej koalicji. My wszędzie tam, gdzie będziemy mogli porozumieć się z naszymi dzisiejszymi oponentami politycznymi i innymi samorządowcami porozumieć się po to, żeby realizować dobry program z punktu widzenia lokalnej społeczności będziemy chcieli oczywiście zawierać koalicje – przekonywał Michał Dworczyk.

Gość TVP Info skrytykował też Roberta Biedronia i jego rezygnację ze startu w wyborach samorządowych. Według Dworczyka świadczy to o tym, że prezydent Słupska nie jest dobrym menadżerem. Biedroń jest – zdaniem szefa kancelarii premiera – sprawny pod względem marketingu politycznego, to jednak zbyt mało, by rządzić państwem.

