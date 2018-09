Anna Jaki: Boję się o życie i bezpieczeństwo mojego męża

Żona Patryka Jakiego zapytana została, czy ma obawy związane z pracą męża w Komisji Weryfikacyjnej. – Obawiam się o życie i bezpieczeństwo Patryka – przyznała, dodając że za reprywatyzacją stoi przecież prawdziwa mafia. – Od samego początku się o to boję. Patryk mnie uspokaja i twierdzi, że nic mu się nie stanie. Ale we mnie ten niepokój jest. Polityka, praca dla państwa, służba publiczna nie jest dla każdego. Polsce brakuje młodych ludzi, którym się naprawdę chce iść pod prąd w polityce – oceniła.

Anna Jaki odniosła się również do kampanii prowadzonej przez jej męża, kandydata na prezydenta Warszawy. – Znam Patryka i wiem, że z dużym szacunkiem wypowiada się o swoich konkurentach. Tak mocnej kampanii jeszcze nie widziałam – powiedziała. Jak stwierdziła, "Patryk daje z siebie wszystko". – Ciągle mówi o tym, że chce wreszcie uczciwej stolicy. Ma marzenie pogonić te korupcyjne układy. Rozmach tej kampanii jest ogromny – mówiła.

Dopytywana, czy wierzy w zwycięstwo męża, odparła: "Mocno w to wierzę". Anna Jaki przyznała, że choć trzyma za swojego męża mocno kciuku, jest w tym doza niepewności, bo w Warszawie od wielu lat znaczącym poparciem cieszy się Platforma Obywatelska. – Wierzę jednak, że warszawiacy będą potrafili się wznieść ponad podziały partyjne i popatrzeć na człowieka. A Patryk ma świetny pomysł na Warszawę. Jego zaletą jest też to, że to pan Rafał Trzaskowski jest faworytem i on musi. Patryk tylko może – skwitowała.