Czarzasty do dziennikarza: Pan myśli, że są jakiekolwiek konsultacje w opozycji? Nie ma tego

Polityk nie szczędził cierpkich słów pod adresem działaczy opozycji. Szef SLD zwrócił uwagę, że po tej stronie politycznego sporu nie ma żadnych rozmów dotyczących choćby tak podstawowych spraw jak polityka zagraniczna.

– Nie ma żadnej konsultacji. Jeżeli pan myśli, że są jakiekolwiek konsultacje w opozycji nt. jakiegokolwiek tematu merytorycznego, dot. państwa, spraw polityki zagranicznej, to nie ma tego – mówił Czarzasty w TVN24, dodając, że to do lidera opozycji należy wyjście z zaproszeniem na tego typu rozmowy.

Zdaniem szefa SLD Schetyna jest bardziej zajęty umacnianiem się na pozycji szefa PO niż próbą konsolidacji opozycji.

Nie wierzę w opowieści Schetyny

Czarzasty podkreślił również, że nie wierzy w zapewnienia Schetyny dotyczące liberalizacji aborcji – To nie jest prawda, że jestem głównym przeciwnikiem Koalicji Obywatelskiej. Jestem zwolennikiem określonego systemu wartości. Po prostu nie wierzę w opowieści pana Schetyny, że wprowadzi liberalizację prawa aborcyjnego – przekonywał polityk.

Lider SLD dodał, że Platforma Obywatelska jest jego zdaniem partią chadecką.

Sojusz z PiS? Wykluczone

Włodzimierz Czarzasty jednoznacznie odrzuca również możliwość sojuszu z PIS, twierdząc, że SLD nie jest gotowe na takich ruch.

– Nie jesteśmy gotowi absolutnie zawierać koalicji z PiS-em –mówił Czarzasty na antenie TVN24. Lider SLD stwierdził, że linia jego partii jest jednoznaczna i nie dopuszcza żadnej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.

