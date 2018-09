Kaczyński: Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu

W porannym programie Radia Szczecin, prezes Prawa i Sprawiedliwości komentował przebieg kampanii wyborczej w Szczecinie oraz mówił o możliwościach, jakie ma największe miasto województwa zachodniopomorskiego. – Można odbudowywać gospodarkę morską, zbudować tu naprawdę nowoczesne rolnictwo. Można wykorzystać walory turystyczne. Jest wola i przeświadczenie, że Polska musi dbać o Pomorze Zachodnie – mówił polityk.

– Trzeba pamiętać, że te ziemie są w naszych granicach od 73 lat. To bardzo dużo w wymiarze ludzkiego życia, ale w wymiarze historycznym to nie jest dużo. Jedyny sposób, żeby tu nie mogło się stać nic dla nas nieszczęśliwego, to jest to żeby Pomorze było silne. Żeby szybko rosło w siłę gospodarczą, ale także integrowało się i tworzyło własną tradycję i kulturę – dodał Kaczyński.

Zamożna część Polski czy... ?

Na pytanie dziennikarza czy możliwe jest, aby PiS przejęło władzę w sejmiku wojewódzkim na Pomorzu Zachodnim, po tym jak w regionie rządziło dotychczas SLD i Platforma, Kaczyński stwierdził: „My już zrobiliśmy wiele niespotykanych rzeczy i muszę przyznać, że bardzo byśmy chcieli tu wygrać”.

– Szczególnie nam na tym zależy, chociaż z badań wynika, że z naszego punktu widzenia to nie jest łatwe województwo, ale widzimy tutaj potrzebę zmian, przyspieszenia wielu pozytywnych procesów i powstrzymania części negatywnych procesów – mówił Kaczyński. – Powstrzymania ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, czy to ma być zamożna, świetnie się rozwijająca część Polski czy coś innego. Czasem jak słucham co niektórych, to mam wątpliwość czy oni w tej sprawie są zupełnie wewnętrznie zintegrowani – dodał prezes PiS.