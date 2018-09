Schetyna o słowach Morawieckiego: Składamy pozew w trybie wyborczym

– Kłamstwa, którymi operuje nie tylko premier Morawiecki, wszyscy politycy PiS zaangażowani w tę kampanię przekraczają nie tylko granice dobrego smaku i przyzwoitości, ale w ogóle deformują rzeczywistość i historię – komentował ostro słowa premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące inwestycji w drogi lokalne lider PO.

W rozmowie z dziennikarzami, Schetyna potwierdził dzisiaj to, co już wczoraj zapowiedział na antenie TVN24. – Sprawdzaliśmy, analizowaliśmy z prawnikami te słowa i to kłamstwo, którego użył w swojej wypowiedzi premier Morawiecki, mówiąc, że nie było dróg i mostów za czasów poprzedników. Składamy pozew w trybie wyborczym. Jutro to zrobimy. Będziemy żądać przeproszenia, sprostowania tych kłamstw, a także gratyfikacji finansowej na WOŚP – potwierdził polityk PO.

Kto inwestuje więcej

– Nasi poprzednicy przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie – to właśnie te słowa premiera Mateusza Morawieckiego, wypowiedziane podczas sobotniej wizyty w Świebodzinie, wywołały sprzeciw Grzegorza Schetyny. Szef rządu wskazywał, że koalicja PO-PSL wbrew obietnicom, nie budowała nowych dróg i mostów.

