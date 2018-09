Nieoficjalnie: Timmermans przygotował pozew przeciwko Polsce

O krokach KE informuje Polskie Radio 24. Za pozwem przeciwko Polsce ma stać Frans Timmermans, wiceszef KE oraz komisarz UE ds. lepszej regulacji, rządów prawa i Karty Praw Podstawowych.

"Wiceszef KE Frans Timmermans przygotował pozew do unijnego Trybunału przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Ostateczną decyzję podejmą w środę unijni komisarze. Tak ustaliła nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka‏" – czytamy na stronie radia na Twitterze.

Co prawda wysłuchanie strony polskiej ma się odbyć dopiero jutro, ale Płomecka przekonuje, że Timmermans już podjął decyzję co do pozwu.

Polska nie ustępuje

Kilka dni temu rząd Polski odniósł się do wątpliwości podniesionych przez Komisję co do zgodności ustawy o Sądzie Najwyższym z prawem UE, wskazując na ich bezzasadność.

Strona polska podkreśliła, że zgodnie z traktatami UE organizacja wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją wyłączną państw członkowskich. Z tego względu określenie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku nie może być uznane za naruszenie przez Polskę ogólnych przepisów prawa UE, na które powołała się Komisja.

Polska wskazała również, że obniżenie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku nie ogranicza w sposób systemowy możliwości orzekania w sposób niezawisły i nie wpływa na sytuację prawną jednostek i ich prawa do sprawiedliwego procesu – informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Procedurę wobec Polski ws. Zmian w Sądzie Najwyższych KE uruchomiła na początku lipca. Komisja zarzuca Polsce naruszenie artykułu 19.1 unijnego traktatu, w myśl którego: "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii". W przypadku dalszych wątpliwości Komisji, może ona skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, który ostatecznie rozstrzygnie sprawę.