Przełom w Świnoujściu. Podpisano umowę na budowę tunelu łączącego Uznam i Wolin

– To, co dzisiaj robimy jest działaniem spajania Polski, żeby była jedna, połączona drogami w taki sposób, by transport i przemieszczanie się ludzi było jak najbardziej wygodne, bezpieczne i sprawne – stwierdził premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że połączenie wyspy Uznam z wyspą Wolin jest takim symbolicznym sklejeniem północno-zachodniego kawałka Polski, który już kiedyś, u zarania naszej państwowości do Polski należał.

Prezes Rady Ministrów wyraził również wdzięczność wobec wszystkich tych, którzy doprowadzili do podpisania umowy na budowę tunelu w Świnoujściu. - To ogromne wysiłki ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka doprowadziły do tego, że dziś mamy możliwość realizacji tej inwestycji. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – podkreślił premier.

Tunel między wyspami Uznam i Wolin ma stanowić połączenie drogi ekspresowej S3 z lewobrzeżem Świnoujścia. Całkowita długość inwestycji stanowi 3,4 km, z czego 1,44 km wynosi długość tunelu drążonego.

Świnoujście na realizacje inwestycji otrzymało dofinansowanie z Funduszy UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko (2014-2020) w wysokości 775,6 mln zł, co stanowi 85 proc. wartości całej inwestycji. Pozostałe 15 proc. miasto pokryje z własnego budżetu.