Kwaśniewski radzi prezydentowi ws. wizyty u Trumpa: Zapytałbym go o plan wobec Rosji

– Źle by było, gdyby ta rozmowa była takim banałem, tzn. my potwierdzimy, że kochamy Amerykę, Amerykanie powiedzą, że bardzo nas szanują, obaj prezydenci wyjdą i powiedzą, że to jest strategiczne partnerstwo, które powie Trump, że nigdy nie było lepsze, niż teraz, bo wszystko czego dotyka Trump staje się lepsze od razu – zaznaczał były prezydent.

Już w najbliższą środę, para prezydencka rozpoczyna oficjalną wizytę w Waszyngtonie. To pierwsza wizyta Andrzeja Dudy w Białym Dom.