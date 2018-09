Jest odpowiedź na list Kwaśniewskiego

Paweł Mucha był dzisiaj gościem Wirtualnej Polski. W programie wiceszef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że w Polsce panuje wolność słowa.

– Prezydent Kwaśniewski ma prawo się wypowiadać i kierować listy otwarte, nikt tego nie neguje – mówił Mucha.

Polityk podkreślił jednocześnie, że należy wziąć pod uwagę "konteksty polityczne". – Prezydent Kwaśniewski jest ciągle aktywny w sferze politycznej i wiadomo, że nie jest zwolennikiem rządów dobrej zmiany. Tak odczytuję jego oświadczenie – argumentował wiceszef Kancelarii.

Mucha odniósł się również do głośnej wypowiedzi Andrzeja Dudy, w której prezydent nazwał Unię Europejską "wyimaginowaną wspólnotą". Mucha zachęcił do zapoznania się z całą wypowiedzią prezydenta, dodając, że chodziło w nim o podkreślenie znaczenia wspólnoty narodowej oraz faktu, że Unia jest silna siłą państw członkowskich.

List Kwaśniewskiego

Wypowiedź prezydenta Dudy wywołała falę komentarzy. Aleksander Kwaśniewski zdecydował się w tej sprawie opublikować list do prezydenta.

"Unia Europejska to nie »wyimaginowana«, ale jak najbardziej realna wspólnota, która przez 60 lat zapewniała pokój naszemu kontynentowi" – pisze Aleksander Kwaśniewski w liście skierowanym do obecnego prezydenta. Był przywódca państwa określił słowa Andrzeja Dudy mianem "niebezpiecznych". "Działanie na szkodę europejskiej wspólnoty jest nieodpowiedzialne". "Świat podlega procesom redefinicji. Powstają nowe centra rozwoju i kształtowania polityki, w których Polska – wyrzucona poza nawias europejskiej wspólnoty – będzie mało znaczącym pionkiem (...) Jeżeli zatem słowa wypowiedziane przez Pana Prezydenta w Leżajsku wynikają z chwilowych emocji – apeluję o rozwagę. Jeśli zaś z głębszej strategii – ostrzegam. To wbrew polskiej racji stanu" – zaznacza Kwaśniewski.

"Niechęć wobec konkurencyjnej Unii Europejskiej można obserwować zarówno w Waszyngtonie jak i Pekinie. Nie mamy samych przyjaciół integracji także w innych miejscach. Polska, w tym jej Prezydent, nie powinni wpisywać się w ten niepokojący nurt działań" – pisze do Andrzeja Dudy były prezydent.