Rząd Morawieckiego wyda na drogi lokalne ponad trzy razy więcej niż PO

Założenia nowego projektu przedstawili podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rekordowe fundusze

Szefowie resortów podkreślali, że w perspektywie lat 2016-2019 przeznaczono na fundusz dróg samorządowych nieporównanie więcej pieniędzy niż w poprzednich latach. Na ten okres czasu zaplanowano niemal 9 mld zł (dokładnie 8,985 mld zł), podczas gdy w perspektywie lat 2009-2015 zapewniono jedynie 5,4 mld zł.

Średnia roczna wydatków za lata 2009-2015 wyniosła 0,77 mld zł, podczas gdy na lata 2016-2019 ta średnia jest szacowana na poziomie 2,25 mld zł.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla, że rząd Zjednoczonej Prawicy przeznacza na drogi lokalne rekordowo wysokie fundusze. W 2018 roku wniosły one 1,3 mld zł, a w 2019 są planowe na ponad 6 mld zł. W roku 2020 ta kwota ma wynieść 3,5 mld zł, a następnie w latach 2021-2028 ma być przeznaczane po 3,27 mld zł.

Proponowane zmiany

Do tej pory rząd mógł dofinansować maksymalnie 50 proc inwestycji, a resztę sumy musiał wyłożyć samorząd. Teraz ten próg podniesiono do poziomu 80 proc., co w założeniu ma pomóc najbiedniejszym samorządom. – To oznacza, że gminy o niskim dochodzie będą wreszcie mogły zrealizować marzenia swoich mieszkańców – mówił minister Adamczyk.

To właśnie te regiony, które najbardziej potrzebują inwestycji i remontów dróg, mają być promowane w rządowych konkursach. Inwestycje mają podnosić bezpieczeństwo na drogach oraz łączyć ze sobą poszczególne powiaty.

– Chcemy łączyć, chcemy aby rozwój naszego państwa przebiegał równomiernie – przekonywał minister Kwieciński.

Zmianie ulegną również ramy czasowe, w jakich inwestycja miała być sfinalizowana. Do tej pory samorząd musiał w ciągu roku dostać pieniądze, dokończyć inwestycję oraz rozliczyć się z niej. Teraz ten czas ma zostać rozciągnięty nawet do kilku lat, co ma umożliwić planowanie nowych inwestycji w szerszej perspektywie.

Szef departamentu strategii PKO BP Mariusz Adamiak wskazuje, że nowa perspektywa finansowa daje szanse no poprawne skomunikowanie kraju, gdyż obecne bezpieczeństwo i przepustowość dróg nie jest wystarczająca. – To są bardzo duże pieniądze. W ciągu 10 lat - prawie 2 proc. PKB – przekonywał Adamiak na antenie TVP Info, jednocześnie podkreślając, że największym problemem związanym z nowym projektem, na który powinni rządzący zwrócić szczególną uwagę, jest kwestia odpowiednio przeprowadzonych przetargów.

Czytaj także:

Mazurek kontra Kosiniak-Kamysz. Poszło o obietnicę z 2008 rokuCzytaj także:

Schetyna o słowach Morawieckiego: Składamy pozew w trybie wyborczym