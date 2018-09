„Autor klipu widzi w Patryku Jakim kogoś, kto zmieni Warszawę”

Praga Południe jest jedną z dzielnic, które pokazano w najnowszym teledysku rapera HCR, Piotra Szota pt. „Stałem pod blokiem”. W teledysku pojawia się wiceminister sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki.

– To nowa odsłona kampanii kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. To bardzo dynamiczny przekaz, pokazuje bloki i to, co w Warszawie się dzieje. Patryk Jaki przekonał też do siebie młodego artystę, który widzi w kandydacie Zjednoczonej Prawicy potencjalnego młodego prezydenta, który będzie mógł Warszawie bardzo dużo zaproponować, dużo dla miasta zrobić – mówi radny Dariusz Lasocki.

– Teledysk pokazuje, że możemy sięgnąć po inne środki ekspresji niż tylko banner, plakat, ulotka, ale pokazać fajny, warszawski klip. W teledysku jest dużo Pragi Południe, Targówka, także miejsc źle skomunikowanych z centrum stolicy. Tam żyje kilkaset tysięcy mieszkańców, którzy aspirują do tego, by czuć się pełnoprawnymi warszawiakami. Mieć dobrą komunikację, dostęp do szkół. To wszystko zapewnia, że zrobi Patryk Jaki – komentuje Dariusz Lasocki.

