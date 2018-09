Drugie wysłuchanie Polski w Radzie UE. Szymański: Jesteśmy skłonni bronić rozwiązań, które zostały przyjęte

Wysłuchanie Polski ws. praworządności planowo ma rozpocząć się o godzinie 14.30, podczas spotkania Rady ds. Ogólnych UE. Punkt ten został wpisany do porządku obrad już ponad miesiące temu.

Trzy godziny dyskusji o Polsce

Jak podają media, dzisiejsze wysłuchanie będzie miało "taką samą choreografię" jak pierwsze (w czerwcu), a pytania i dyskusja skoncentrowana będzie (jak podają źródła RMF FM) na kwestii "czystki emerytalnej" w Sądzie Najwyższym. Podczas spotkania głos najpierw zabierze wiceszef KE Frans Timmermans, który zda relację z dialogu ws. praworządności ze stroną polską. Dziennikarze RMF FM ustalili, że dokument Komisji Europejskiej z oceną stanu praworządności w naszym kraju zostanie przesłany wcześniej unijnym delegacjom i to właśnie on będzie podstawą do wypracowania przez poszczególne kraje własnych stanowisk.

Następnie głos zabierze wiceszef polskiego MSZ Konrad Szymański, a potem będzie czas na pytanie. Wysłuchanie ma trwać około 3 godziny.

Po etapie wysłuchania i po uzyskaniu zgody PE, państwa członkowskie zadecydują czy w Polsce istnieje ryzyko poważnego naruszenia praworządności i unijnych wartości.

Pierwsze wysłuchanie Polski odbyło się pod koniec czerwca i dotyczyło stanu praworządności w naszym kraju. Bruksela domaga się od polskiego rządu ustępstw w sprawie reformy sądownictwa. Chodzi m.in. o Sąd Najwyższy, KRS i Trybunał Konstytucyjny.

