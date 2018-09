"Ściągawka dla Dudy". Schetyna apeluje do prezydenta

W związku z wizytą polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie, apel do prezydenta wystosował lider Platformy Obywatelskiej. W "Ściągawce dla Dudy", jak swoje pismo określił Grzegorz Schetyna, polityk nawołuje: "Wzywam Andrzeja Dudę, by w Waszyngtonie wystąpił zarówno w roli prezydenta Polski, jak i przedstawiciela UE – wspólnoty, której Polska jest dumnym członkiem".

W swoim komentarzu do spotkania przywódców Polski i USA, Schetyna zwraca uwagę, że Andrzej Duda to prezydent, który ponad trzy lata "czekał na przyjęcie w Białym Domu". Zdaniem szefa PO, wśród przyczyn leży m. in. łamanie przez rząd i samego prezydenta zasad demokracji. Schetyna stwierdza, że polski prezydent jest postrzegany przez amerykańskie władze jako "polityk niesamodzielny".

Szef Platformy zaznacza, że realną miarą sukcesu wizyty prezydenta Polskie w USA będą konkretne projekty dwustronne.

Czytaj także:

Andrzej Duda w USA. Prezydent spotka się z Trumpem