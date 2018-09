Lotniczy gigant stawia na Polskę

"Będziemy stopniowo przejmować operacje rozkładowe Ryanaira w Polsce" – poinformował cytowany przez "Puls Biznesu" Michał Kaczmarczyk, prezes Ryanair Sun. Przewoźnik chce, aby rozkładowe rejsy wykonywane z Polski były realizowane w większym stopniu przez jego spółkę Ryanair Sun, założoną niedawno w naszym kraju do obsługi rynku czarterowego.

"Kończymy przygotowanie wniosków do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przerejestrowanie maszyn. Dokumenty zostaną złożone w najbliższym czasie. Znaki na samolotach zmienią się z irlandzkich na polskie" – zapowiedział szef Ryanair Sun.

Decyzja oznacza, że w Polsce bazę będzie mieć 20 samolotów przewoźnika. A z czasem może być ich więcej. "Puls Biznesu" wskazuje, że polityka Ryanaira może stanowić realizację gróź pod adresem protestujących związkowców z Europy Zachodniej. Celem było to, aby po przeniesieniu części operacji do Polski, przewoźnik mógł płacić pilotom i personelowi pokładowemu ok. 30 procent mniej niż na Zachodzie.