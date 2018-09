KRS wystąpi z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa? Decyzja prawdopodobnie w piątek

– Wniosek złożył jeden z członków KRS, sędzia Jarosław Dudzicz i zajmiemy się tym wnioskiem w piątek – potwierdził złożenie wniosku o wystąpienie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa rzecznik KRS. Jak przyznał Maciej Mitera, na razie nie zna on argumentów wnioskodawcy, ale prawdopodobnie zostaną one zaprezentowane właśnie w piątek. – Osobiście uważam, że byłby to krok w złym kierunku, ale to moje zdanie osobiste – dodał Mitera.

Rzecznik KRS argumentował dalej, że sam nie jest zwolennikiem opuszczania ENCJ, ale popiera dalszą współpracę z innymi państwami europejskimi. – Dzięki obecności w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa my uczymy się od kolegów z innych krajów europejskich, oni od nas i chcemy, aby ta współpraca została zachowana – tłumaczył rzecznik. – Chcemy też przekonać innych, że jesteśmy sędziami niezawisłymi, nie ulegamy czynnikom politycznym i praworządność nie jest zagrożona – dodał.

Wczoraj Europejska Sieć Rad Sądownictwa zdecydowała o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji. O sprawie poinformował przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

