Platforma pozwała premiera. "Przekroczenie granic przyzwoitości"

– Złożyliśmy pozew w trybie wyborczym przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, Prezesowi Rady Ministrów, premierowi polskiego rządu. Nie godzimy się, aby kampania wyborcza była uprawiana w oparciu o ewidentne kłamstwa – przekazał dziś mediom parlamentarzysta PO, Mariusz Witczak. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Pozew dotyczy słów szefa rządu nt. braku inwestycji w drogi i mosty za rządów PO-PSL. – Nasi poprzednicy przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie –powiedział premier Morawieckiego, wypowiedziane podczas sobotniej wizyty w Świebodzinie. Szef rządu wskazywał, że koalicja PO-PSL nie realizowała swoich infrastrukturalnych obietnic.

– Sprawdzaliśmy, analizowaliśmy z prawnikami te słowa i to kłamstwo, którego użył w swojej wypowiedzi premier Morawiecki, mówiąc, że nie było dróg i mostów za czasów poprzedników. Składamy pozew w trybie wyborczym. Jutro to zrobimy. Będziemy żądać przeproszenia, sprostowania tych kłamstw, a także gratyfikacji finansowej na WOŚP – zapowiedział w poniedziałek szef PO, Grzegorz Schetyna.

