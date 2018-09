"Trudno oczekiwać od Pana życzliwości". Owsiak odpowiada sztabowi Jakiego ws. WOŚP

– Symbole Warszawy jak Parada Równości, jak invitro, jak wolna kultura, jak WOŚP będą utrzymane, będą rozszerzone, a ja jestem tego gwarantem (...) Będzie najbardziej okazała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już dziś zapraszam na 27. finał – zapowiedział Piotr Guział na antenie TVN24.

Do deklaracji samorządowca odniósł się Jerzy Owsiak, założyciel i wieloletnie organizator WOŚP. W poście, którego nagłówek brzmi "Do sztabu wyborczego Patryka Jakiego", czytamy: "Jako Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo proszę, aby w Państwa wystąpieniach przedwyborczych nie składać deklaracji dotyczących zbliżającego się Finału WOŚP. Zwłaszcza Państwu trudno jest określać, czy będzie to Finał piękny, wspaniały czy „najbardziej okazały”, jak to miało miejsce w programie „Tak jest” wyemitowanym wczoraj w stacji TVN24. Tak się składa, że o uroku Finału stanowią organizatorzy, wolontariusze i Ci, którzy z ogromną życzliwością i osobistym zaangażowaniem Orkiestrę wspierają, nie tylko w Polsce, ale od jakiegoś czasu także na całym świecie. I czynią to bez względu na swoje przekonania polityczne, religijne – czynią to, ponieważ zależy im na zdrowiu i życiu Polaków".