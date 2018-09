Kopacz: Premier Morawiecki kłamie

–Teraz słyszymy tylko kłamstwa, że rząd PO przez 8 lat nie zbudował dróg, stadionów. Ja mam pytanie: ile rządzący wybudowali dróg lokalnych w ciągu 3 lat? – dodawała.

Kopacz zabrała również głos ws. wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA.

– Liczę na wiele, tym bardziej, że nie chodzi tu tylko o polityków, ale o Polaków. Polacy chcieliby, by na spotkaniu w Białym Domu rozwiązano konkretne sprawy. Ja bym chciała, by nagle się okazało, że Polacy mogą bez wiz wjeżdżać do USA. Polacy liczą też na to, że prezydent Trump pokaże instrumenty, dzięki którym zablokuje budowę Nord Stream 2 – mówiła w rozmowie w RMF FM. – Po trzecie, chciałabym usłyszeć, że gaz skroplony, który popłynie do nas z USA, że jego cena będzie niska. A czwarta sprawa to wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce – dodała.

