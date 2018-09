Kornel Morawiecki apeluje do premiera ws. 500 Plus

Marszałek senior wyraził przekonanie, że należy podjąć decyzje, które uchronią najbardziej potrzebujących przed utratą świadczenia. – Dlatego jestem za tym, aby podnieść próg dochodowy do prawie 1000 zł, tak, aby po zwiększeniu płacy minimalnej rodziny, samotne matki, ojcowie, nie tracili dodatku 500 plus – tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" ojciec premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu serwis Money.pl alarmował, że decyzja rządu o podniesieniu pensji minimalnej do 2250 zł dla części rodzin uprawnionych do otrzymywania środków z programu Rodzina 500 Plus oznacza w niedalekiej przyszłości utratę świadczenia. "Podwyżka wynagrodzenia minimalnego w 2019 roku zdmuchnie z 500+ samotnych rodziców z jednym dzieckiem i rodziny 2+2, które zarabiają pensję minimalną. Składając w 2020 roku wnioski o pieniądze, czeka ich niemiła niespodzianka. Nie załapią się na dodatkowe środki" – wskazywał Money.pl.



Z analizy serwisu wynika, że progiem chroniącym najbiedniejsze rodziny przed utratą środków w kolejnych latach jest 972 zł.