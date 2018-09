"Niech ją w końcu szlag trafi". Ziemkiewicz mocno o Platformie

Z badania przeprowadzonego przez Kantar Public w dniach 7-12 września wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chce obecnie zagłosować 42 proc. Polaków. Formacja Jarosława Kaczyńskiego poprawiła swój wynik w stosunku do poprzedniego sondażu o 6 punktów procentowych. Z kolei spadek o tyleż samo punktów proc. odnotowała Platforma Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało zalewie 20 proc. respondentów.

To najlepszy wynik Prawa i Sprawiedliwości w badaniu Kantar Public od stycznia tego roku, z kolei najgorszy Platformy Obywatelskiej od listopada 2015 roku.

Do tych niekorzystnych dla głównej partii opozycyjnej wyników sondażu odniósł się na jednym z portali internetowych publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Wcale mnie to nie dziwi, w kolejnych targowickich akcjach i spiskowych paranojach PO gubi wciąż kolejnych wyborców" – napisał na Twitterze Rafał Ziemkiewicz i dodał: "Niech ją w końcu szlag trafi do reszty, żeby do wyborów 2023 mogła wyrosnąć jakaś sensowna, kierująca się dobrem państwa i narodu opozycja - nic lepszego dla PL".