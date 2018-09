Przewodniczący komisji ds. VAT nie pamięta nazwy komisji

Dziennikarze TVP postanowili zapytać przewodniczącego komisji posła Marcina Horałę o pełną nazwę. Niestety przewodniczący nawet nie próbował zgadywać.

– O mój Boże, nie jestem w stanie z pamięci powtórzyć, musiałbym ją przeczytać. Jest bardzo długa – bronił się Horała.

Pełna nazwa komisji to: "Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego".

Faktycznie, jest zaskakująco długa i zawiła. – Dlaczego taka długa? Taką decyzję podął Sejm – wyjaśnia Horała.

"To musiał pisać prawnik"

Nie tylko jednak poseł PiS ma problemy z przypomnieniem sobie nazwy. Również wiceprzewodniczący komisji Marek Jakubiak z Kukiz'15 przyznaje, że nie pamięta jej całej. – Ja się sam zastanawiałem ki diabeł to wymyślił. Zapamiętać to wszystko... Ja powiem tak, to musiał prawnik pisać, bo ja bym napisał po prostu "Komisja VAT" i wszyscy by zrozumieli, o co chodzi – przekonuje poseł Jakubiak.

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej ws. Wyłudzeń VAT. Przesłuchiwany był prof. Witold Modzelewski, ekonomista, autor pierwszej ustawy o podatku VAT.