"Na razie nie wiadomo, czy to bardziej mówi ksiądz proboszcz czy kolega Andrzej". Hofman o prezydencie

Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Robertem Mazurkiem przekonywał, że Andrzej Duda już powinien zacząć swoją kampanię, jeśli zależy mu na wygraniu wyborów w 2020 roku. – Kampania prezydencka dla prezydenta, który chce ubiegać się o reelekcję, już powinna się zacząć. Ja cały czas mam problem z tą prezydenturą taki, że nie widzę sposobu, w jaki prezydent Andrzej Duda chce budować swoją pozycję polityczną – przyznał Adam Hofman.



– Bo ja na początku myślałem - dobrze się czuje wśród ludzi, tak myślałem. Więc pewnie będzie model (Vaclava) Klausa, czyli objadę Polskę, ścisnę prawie każdemu wyborcy, bo to rzeczywiście proporcje Czech, a Polski są troszkę inne. Różnimy się nie tylko jakością piwa, prawda? Ale innymi rzeczami. Więc objadę... – mówił były polityk PiS. Jak jednak zauważył, okazało się, że nie jest to droga którą chce podążać Duda.



– Na razie jest cały czas próba znalezienia, czy to ma być w vox populi czy vox Dei. To nie wiadomo, czy to bardziej mówi nam ksiądz proboszcz czy kolega Andrzej. Bo tak sobie trzeba powiedzieć, czy to jest nasz ksiądz proboszcz, czy to jest nasz kumpel? Najlepiej, żeby był kumpel, to Polacy lubią tego kumpla – tłumaczył. Na uwagę Roberta Mazurka, że w kampanii wyborczej Andrzej Duda był "kumplem", a teraz jakby "biskupiał", Hofman odparł: "Spurpurowiał".



