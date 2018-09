"PO znów dzieli warszawiaków". Jaki do Trzaskowskiego: A jak Kopacz przyjechała ze Skaryszewa, to co z nią zrobić?

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy odniósł się dziś na antenie Polsat News do teledysku wrocławskiego rapera HCR w którym wystąpił Patryk Jaki. Rafał Trzaskowski przyznał, że też zdarza mu się słuchać hip-hopu. – Kiedyś słuchałem np. N.W.A., natomiast najbardziej cenię Ostrego, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny – wskazał polityk dodając, że był także fanem Liroya.

Dopytywany przez dziennikarza, czy też stał pod blokiem, Trzaskowski odparł: "Pod kamienicą".– Stałem jak wszyscy. W latach 70., 80. spędzaliśmy większość czasu na podwórku i zachowywaliśmy się podobnie pod tymi kamienicami, jak niektórzy pod blokiem. Natomiast sam rap… fajny, wpadający w ucho – mówił o teledysku HCR. Polityk skrytykował jednak Jakiego za to, że nie trzymał się "warszawskiego klimatu".

Na pytanie, czy też zamierza wprowadzić do swojej kampanii jakiś element artystyczny, Trzaskowski odpowiedział: "To się okaże, ale ja głównie zabiegam o poparcie warszawianek i warszawiaków na ulicach, tych z krwi i kości, ponieważ takich artystów warszawskich też mamy".

Jaki: Jak będzie mierzył kto jest "z krwi i kości" warszawiakiem?

To ostatnie zdanie to, w ocenie kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy, kolejne "dzielenie warszawiaków". "PO znów dzieli warszawiaków. Ciekawe jak mój konkurent będzie mierzył kto jest „z krwi i kości” warszawiakiem? A jak ktoś przyjechał ze Skaryszewa jak E.Kopacz lub Gryfic jak C.Tomczyk to co z nimi robić? W mojej wymarzonej Warszawie będzie miejsce również dla nich" – napisał na Twitterze Patryk Jaki.

