PiS prowadzi, opozycja odrabia straty

W badaniach najlepszy wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 31,9 proc. respondentów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska (PO + Nowoczesna + Inicjatywa Polska) z wynikiem 25,7 proc. Trzecie miejsce zajmuje w badaniach Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 13,3 proc.

Sojusz Lewicy Demokratycznej z kolei uzyskał 7,3 proc. poparcia. Próg wyborczy mogłyby jeszcze przekroczyć komitety bezpartyjne, które w badaniu dostały 6 proc. "Fakt" wyrokuje, że komitety "w trzech województwach zdobywają mandaty, a w jednym (dolnośląskie) prawdopodobnie będą współrządzić".

Z sondażu wynika, że Kukiz'15 może liczyć na 4,4 proc. poparcia, partia Wolność na 2 proc. Natomiast partię Razem wskazało 1,6 proc. respondentów. 7,8 proc. badanych jest z kolei niezdecydowanych, na kogo głosować.

W ilu województwach PiS przejmie władzę?

Z symulacji przeprowadzonej przez Marcina Palade wynika, że PiS mogłoby wygrać w ośmiu województwach, co jednak wcale nie oznacza, że we wszystkich by rządziło.

Badania pokazują, że PiS najprawdopodobniej przejęłoby władzę w trzech województwach, a w reszcie byłoby skazany na koalicję. "Niektórym zaczyna odbijać i mówią o 7-10 sejmikach do wygrania. I jak potem wytłumaczymy, że dojście do władzy w trzech–czterech to sukces?" – mówi w rozmowie z "Faktem" jeden z polityków PiS.

Koalicja Obywatelska może liczyć na zwycięstwo również w ośmiu województwach. Warto jednak zauważyć, że koalicja PO i Nowoczesnej ma większe możliwości koalicyjne od Zjednoczonej Prawicy.

Badania dla "Faktu" przeprowadziła agencja IBRIS w dniach 14-15 września.

