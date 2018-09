Ani Jaki, ani Trzaskowski. Co zrobi Śpiewak w II turze?

Śpiewak stwierdził w rozmowie z Interią, że nie ma zamiaru nikogo popierać, a ludzie, którzy go wspierają, sami zdecydują, co zrobić ze swoim głosem.

"Moi wyborcy mają własny rozum. Sami podejmą decyzję. My chcemy, żeby obaj kandydaci zdeklarowali, że będą realizować program, z którym my idziemy" – mówił polityk.

Śpiewak nie zdradził, czy po wyborach samorządowych ma zamiar wystartować do parlamentu. Polityk podkreślił jedynie, że kocha Warszawę i wszystko będzie robił z myślą o stolicy. Przyznał jednak, że sympatyzuje z Robertem Biedroniem i na pewno będzie chciał z nim rozmawiać. "To jest to samo środowisko" – stwierdził.

Polityk dodał, że nie widzi innej drogi, niż pójście "trzecią drogą" – czyli zbudowania szerokiego centrowo-lewicowego bloku. Śpiewak dodał, że to ugrupowanie nie może podzielić losu ruchu Palikota, który był budowany wyłącznie wokół osoby lidera.

Czytaj także:

Ten kraj jest za mały na dwa antyPiS-yCzytaj także:

Najpierw Guział, teraz Śpiewak? Jakubiak: Słyszałem, że poprze Jakiego