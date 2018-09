"Janusze PR", "pogrążają głowę państwa". Komentarze po słowach Szczerskiego i Czaputowicza

– Prezydent Duda tyle razy ostatnio słyszał, że będzie siedział, że postanowił tym razem trochę postać – zażartował dziś w rozmowie Robertem Mazurkiem Krzysztof Szczerski. Chodzi o zdjęcie z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu udostępnione przez Donalda Trumpa. Widać na nim, jak prezydenci podpisują nową umowę o partnerstwie strategicznym. Komentatorzy zwracali uwagę, że przywódca Stanów Zjednoczonych siedział, podczas gdy Andrzej Duda musiał podpisać dokumenty na stojąco. Według niektórych, ten fatalny błąd powinien zakończyć się dymisją w Kancelarii Prezydenta. Innego zdania jest jednak prezydencki minister, w którego ocenie "nic takiego się nie stało".

Dzisiejszy wywiad Szczerskiego dla RMF FM odbił się echem w mediach społecznościowych. Podobnie wczorajsza wypowiedz ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który odnosząc się do incydentu w Białym Domu, stwierdził, że "zaszczytem jest dopuszczenie do biurka, przy którym pracuje przywódca innego państwa". Wielu użytkowników Twittera oceniło, że tego rodzaju wypowiedzi pogarszają sytuację i pogrąża głowę państwa. To tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się na tym portalu: