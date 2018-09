Frasyniuk zachęca, aby donosić na Polskę. "Niech nas skarżą"

Władysław Frasyniuk zachęca polskich polityków, aby w sprawie praworządności donosili unijnym partnerom na Polskę. Jego zdaniem powinni to robić dla "naszego dobra".

"Cytat na dziś "Bruksela zwleka". Co się stało? A się stało, że głos dał Morawiecki a w opozycji cisza. Drodzy politycy, nie lękajcie się! Europa to nasz dom, tu nie działa zasada "nie s*a się do własnego gniazda". Dla naszego dobra, w obronie Konstytucji, niech nas skarżą do TSE" – napisał Frasyniuk na Twitterze.