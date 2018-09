Wrocław: Wszystko rozstrzygnie się w pierwszej turze?

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Jacek Sutryk w najnowszym badaniu uzyskał poparcie w wysokości 50 proc. Kandydatka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka z kolei może liczyć na 25,2 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajęła natomiast kandydatka komitetu Bezpartyjny Wrocław, która uzyskała 8,1 proc. Aby Sutryk zwyciężył w pierwszej turze, musi uzyskać ponad połowę głosów.

Respondentów zapytano również o ich preferencje dotyczące wyborów do rady miejskiej we Wrocławiu. Tutaj pierwsze miejsce w badaniu przypadło Komitetowi Rafała Dutkiewicza (obecnego prezydenta miasta), który wskazało 28,1 proc. ankietowanych. Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej popieranej przez 22,3 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć głosowania wyraziło 19,9 proc. respondentów.

Sondaż na zlecenie "Faktu" przeprowadziła agencja IBRIS na próbie 1000 osób.

