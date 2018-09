Miał zaatakować ekspedientkę nożem. Policja dokonała zatrzymania

Do ataku na ekspedientkę doszło w poniedziałek. Jak ustaliły służby, mężczyzna podejrzany o dokonanie przestępstwa był już wcześniej karany. Jeden ze świadków zatrzymania relacjonuje w rozmowie z "Gazetą Wrocławską", że podejrzany mężczyzna miał wypoczywać nad rzeką i niczego nie podejrzewać.

"Jak policjanci otoczyli łysego mężczyznę, podobnego do tego, który miał być nożownikiem. On nie widział policjantów, ale ci ewidentnie obserwowali go już wcześniej. Wylegiwał się po prostu na drewnianym podeście" – relacjonuje w rozmowie z gazetą. TVN24 informuje z kolei, że zatrzymany mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury dopiero w piątek.

Cały czas nie są znane motywy mężczyzny. Ekspedientka po ataku w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Obrażenia okazały się na tyle ciężkie, że funkcjonariusze do tej pory nie mogli przesłuchać kobiety.

