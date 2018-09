Ziobro komentuje wyrok ws. ekshumacji. "To porażka prokuratury za czasów PO"

– Nie traktuję tego rozstrzygnięcia jako porażki prokuratury, ponieważ prokuratura robiła to, co do niej należy, przynajmniej ta prokuratura, która jest w okresie, kiedy ja jestem prokuratorem generalnym – mówił Zbigniew Ziobro, komentując orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej.