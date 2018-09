Po publikacji Onetu: Gersdorf ujawnia szczegóły spotkania z premierem

Prawo i Sprawiedliwość rozważa ustępstwo ws. zmian w Sądzie Najwyższym – podał dziś rano Onet. Z ustaleń dziennikarze serwisu, Andrzeja Stankiewicza wynika, że premier Mateusz Morawiecki jest gotów na przyjęcie takiego rozwiązania, które pozwoli prof. Małgorzacie Gersdorf pozostać na stanowisku.

Do publikacji odniosła się dziś na konferencji prasowej prof. Małgorzata Gersdorf. – Dzisiaj rano ukazało się w Onecie dość wnikliwe sprawozdanie z tego, co działo się w trakcie rozmów z premierem Morawieckim – oświadczyła sędzia, dodając że w obliczu tego faktu czuje się zwolniona od zobowiązania dotyczącego niekomentowania tego spotkania.

Profesor Gersdorf poinformowała, że podczas spotkania z szefem rządu zaprezentowała swoje stanowisko dotyczące "warunków minimalnych, brzegowych". – I to stanowisko Sądu Najwyższego i moje nie uległo w żadnym zakresie zmianie – oświadczyła, po czym przeszła do konkretów: "To są takie warunki, że wszyscy zwolnieni sędziowie z uwagi na 65. rok życia będą powracać na swoje stanowisko. Ja pozostaję nadal I prezesem SN z mocy Konstytucji, bez warunków".

Sędzia poinformowała, że w czasie rozmowy poruszyła również temat przywrócenia konstytucyjnego charakteru Krajowej Rady Sądownictwa oraz procedowania w KRS.

Michał Laskowski stwierdził z kolei, że przestawione przez Gersdorf warunki były odpowiedzią na propozycję Morawieckiego kompromisowego rozwiązania sporu. – Wstępnie zarysował, jak rozumiem, to, co miałoby być przedmiotem tego kompromisu i stąd stanowisko pani prezes – podkreślił.