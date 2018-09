Szef KRRiT na liście wyborczej PiS. "Zachowuje apolityczność"

Witold Kołodziejski był już radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gdy wybrano go w 2010 roku. Cztery lata później został ponownie wybrany. W 2016 roku Kołodziejski został jednak przewodniczącym KRRiT.

Szef KRRiT ponownie ubiega się o mandat radnego. Kołodziejski startuje z pierwszego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 1 na Mazowszu. KRRiT poinformowała na swojej stronie internetowej, że Kołodziejski startuje jako kandydat niezrzeszony, co zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie oznacza, że zachowuje apolityczność.

"Zgodnie z art. 214 ust. 2 Konstytucji RP, Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji. Pan Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski nie należy obecnie do żadnej partii politycznej. Od zawsze był zaangażowany w sprawy lokalne Warszawy i w działania na rzecz warszawiaków. W obecnych wyborach samorządowych startuje jako kandydat niezrzeszony, co zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt III APo 14/12 oznacza, że zachowuje apolityczność. Tym samym, w żaden sposób nie narusza obowiązującego w Polsce prawa" – czytamy w oświadczeniu KRRiT.